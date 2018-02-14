Малые противолодочные корабли Северного флота провели в Баренцевом море учение по поиску подводных лодок

Экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) «Брест» и «Снежногорск» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота во взаимодействии с противолодочными самолётами Ил-38 армии ВВС и ПВО Северного флота провели учение по поиску подводных лодок в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

Основным учебным эпизодом учения стало противолодочное обеспечение в ближней морской зоне флота.

Учение проходило в двухстороннем формате – морякам-противолодочникам противодействовал экипаж одной из дизельных подводных лодок Северного флота.

В ходе учения экипажи малых противолодочных кораблей также провели ряд тренировок по практическому применению комплексов противолодочного вооружения по имитированной подводной цели, сообщила пресс-служба СФ.