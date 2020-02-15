Малые противолодочные корабли Северного флота вышли в море для выполнения артиллерийских стрельб

Малые противолодочные корабли соединения охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Юнга», «Брест» и «Снежногорск» вчера вышли в Баренцево море для отработки плановых задач боевой подготовки. В течение суток корабли отработают одиночную подготовку, маневрирование, борьбу за живучесть на ходу.

Экипаж МПК «Юнга» сосредоточит усилия на подготовке к сдаче задачи курса боевой подготовки надводного корабля. Моряки малых противолодочных кораблей «Брест» и «Снежногорск» выполнят комплекс артиллерийских стрельб по морской, береговой и воздушной целям. Боевые упражнения будут выполнены в закрытом для судоходства прибрежном районе Баренцева моря.

После выполнения задач в море корабли вернутся в свой пункт постоянного базирования в Кольском заливе – Полярный, сообщает пресс-служба СФ.