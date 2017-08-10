Малые противолодочные корабли СФ отрабатывают задачи противолодочного обеспечения в ближней морской зоне

Сегодня корабельная поисково-ударная группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в рамках специального учения по видам обеспечения сил Военно-морского флота России отрабатывает задачи противолодочного обеспечения в ближней морской зоне флота.

Экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) «Брест» и «Снежногорск» во взаимодействии с противолодочными самолётами Ил-38 армии ВВС и ПВО приступили к поиску подводных лодок условного противника в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

Учение проводится в двухстороннем формате – морякам-противолодочникам противодействует экипаж одной из атомных подводных лодок СФ.

В ходе учения корабельная поисково-ударная группа также проведет ряд тренировок по практическому применению комплексов противолодочного вооружения по имитированной подводной цели.

МПК «Брест» и «Снежногорск» имеют на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, специальное учение по видам обеспечения сил ВМФ стартовало на СФ в понедельник, 7 августа. Оно проходит под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королёва.

В ходе учения уже отработаны вопросы противоводводно-диверсионного и противоминного обеспечения, а также осуществлён вывод сил СФ из пунктов постоянного базирования, в котором было задействовано более 150 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.