Малый и средний бизнес в России усыхает

Малый бизнес в России стагнирует - в большинстве регионов зафиксировано падение численности небольших компаний.

Согласно единому реестру субъектов МСП, который ведёт Федеральная налоговая служба с августа 2016 года, на 10 января текущего года в реестре было зафиксировано 6,04 млн организаций. Это «лишь на 0,03% больше, чем годом ранее», отмечают в Институте комплексных стратегических исследований (ИКСИ). Как пишет «Коммерсант», по мнению аналитиков, данные реестра свидетельствуют о «явных проблемах в сегменте малого и среднего бизнеса». Падение численности компаний МСП зафиксировано в 57 субъектах РФ. А на 10 февраля в реестре находилось 6,058 млн компаний, что меньше, чем в феврале 2018 года (6,059 млн).

Как отмечают в ИКСИ, положительные темпы годового роста обеспечены исключительно увеличением числа микропредприятий (+0,3% в годовом выражении) - они составляют 95,5% сегмента МСП (95% год назад). Число же малых и средних компаний за год сократилось на 6,1% и 7,3% соответственно. Такая тенденция наблюдалась во всех федеральных округах, при этом сокращение числа малых предприятий (юрлиц) было зафиксировано в 78 регионах, а среднего бизнеса - в 55 регионах.

«Несмотря на заявления официальных лиц о поддержке МСП и важности развития данного сегмента, пока в нём наблюдается стагнация», - отмечает эксперт ИКСИ Надежда Каныгина. Это негативно сказывается на занятости: на 10 января число занятых в секторе МСП составило 15,87 млн работников, за год оно снизилось на 1,5% (или на 233 тысячи человек). За февраль численность занятых в секторе снизилась ещё на 30 тысяч человек, хотя нацпроект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» требует к 2024 году роста числа занятых малым бизнесом до 25 млн человек (включая самозанятых), а доли малого и среднего бизнеса в ВВП - с 22,9% (2019 год) до 32,5%.

По мнению первого вице-президента «Опоры» Владислава Корочкина, причина снижения числа малых и средних компаний - в сжатии реального сектора.

Директор Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев сомневается в росте численности МСП в ближайшее время. По его словам, ухудшающиеся экономические условия и вновь появляющиеся нормы административного регулирования буквально выталкивают предпринимателей в тень, заставляют их уходить от безналичного расчёта, применять различные схемы, «например многие ИП переходят в самозанятые, чтобы сэкономить на налогах».