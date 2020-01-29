Малый ракетный корабль Северного флота «Рассвет» вышел в Баренцево море для отработки учебно-боевых задач

Малый ракетный корабль «Рассвет» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота вчера в рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки вышел в Баренцево море для выполнения артиллерийских стрельб по морским, воздушным и береговым целям.

В рамках данного выхода в море расчёты корабельных артиллерийских комплексов АК-176 и АК-630 примут участие в отражении атак средств воздушного нападения условного противника с малых высот. Также экипаж малого ракетного корабля проведёт ряд стрельб по морским целям, имитируя артиллерийский бой при сближении с надводным кораблем противника.

Помимо уничтожения морских и воздушных целей, расчёты ракетно-артиллерийской боевой части осуществят отработку ведения огня по береговым открытым мишенным позициям, а также будут совершенствовать навыки уничтожения морских мин и малоразмерных надводных целей.

Как сообщает пресс-служба СФ, до возвращения в базу экипажу предстоит отработать ряд элементов противодиверсионной обороны корабля и провести тренировки по маневрированию в условиях ограниченной видимости и интенсивного судоходства.