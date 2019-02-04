«Мама - предприниматель»!? И это реально, считает Артём Марышев

Сегодня, 4 февраля, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

Современный ритм жизни диктует свои правила жизни. Например, женщины активно входят во все деловые сферы, занимаются бизнесом, даже будучи в декрете. А как это им удаётся, как правильно распределить своё время, чтобы быть хорошей мамой и успешной бизнес-леди? Один из способов правильного настроя и движения в нужном направлении - участие в обучающих форумах. В понедельник в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» пойдёт разговор о том, что в Мурманской области стартовал приём заявок на федеральный образовательный проект по развитию женского предпринимательства «Мама - предприниматель». Подробно об этом расскажет наш гость - руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области Артём Марышев.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.