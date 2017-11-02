«Мамин день» прошёл в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялась встреча с учениками школы инновационных педагогических решений «Шкипер».

Ребята узнали об истории и традициях международного праздника «Дня матери», который отмечается в последнее воскресенье ноября, поучаствовали в викторинах и сказочных конкурсах по заданной теме и познакомились с работами художников разных времен, которых вдохновила тема жертвенного подвига матери и женщины с ребенком на руках.

В процессе беседы дети рассказали о своих мамах, а также о том, как они хотят поздравить их в этот праздничный день.