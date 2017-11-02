Мурманская область. Арктика02.11.17 10:51
«Мамин день» прошёл в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке
В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялась встреча с учениками школы инновационных педагогических решений «Шкипер».
Ребята узнали об истории и традициях международного праздника «Дня матери», который отмечается в последнее воскресенье ноября, поучаствовали в викторинах и сказочных конкурсах по заданной теме и познакомились с работами художников разных времен, которых вдохновила тема жертвенного подвига матери и женщины с ребенком на руках.
В процессе беседы дети рассказали о своих мамах, а также о том, как они хотят поздравить их в этот праздничный день.
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