Мурманская область. Арктика09.08.17 09:45
Маргарита Хомич, жительница Мончегорска, вошла в число победителей Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники»
В Ростове-на-Дону состоялся финальный гала-концерт и церемония награждения победителей Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники», посвященного 125-летию ВДПО. Призёром фестиваля стала и представительница Мурманской области.
Следует отметить, что фестиваль традиционно проводился под эгидой МЧС России, а также при участии Министерства образования и науки Российской Федерации и Всероссийского добровольного пожарного общества.
В нынешнем году в творческом состязании принимали участие 40 коллективов из 24 субъектов Российской Федерации. 122 юных конкурсанта боролись за победу.
Маргарита Хомич, жительница Мончегорска, завоевала второе место в номинации «Вокальное искусство» по направлению «Эстрадное пение».
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение03.08.17: Счётная палата РФ зафиксировала значительное снижение количества выданных сертификатов на получение материнского капитала. В ведомстве не устанавливали причины такого явления. А как вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 367 человек
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Последние комментарии
NerpaAut
09.08.17 11:01
Это может быть эхом случая с Дарьей Стариковой - Путина на всех не хватает! Крайними остаются простые люди-больные и врачи.
vitt51
09.08.17 10:58
Остаётся только пожалеть этих людей. Страшная трагедия, произошедшая скорее всего от безысходности одного участника и отсутствия возможностей у другого.
KomRad
09.08.17 10:39
Дичайший случай! Но не единичный в масштабах страны.
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