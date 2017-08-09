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Мурманская область. Арктика09.08.17 09:45

Маргарита Хомич, жительница Мончегорска, вошла в число победителей Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники»

В  Ростове-на-Дону состоялся финальный гала-концерт  и церемония награждения победителей Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники», посвященного 125-летию ВДПО. Призёром фестиваля стала и представительница Мурманской области.

Следует отметить, что фестиваль традиционно проводился под эгидой МЧС России, а также при участии Министерства образования и науки Российской Федерации и Всероссийского добровольного пожарного общества.

В нынешнем году в творческом состязании принимали участие 40 коллективов из 24 субъектов Российской Федерации. 122 юных конкурсанта боролись за победу.

Маргарита Хомич,  жительница Мончегорска, завоевала второе место в номинации  «Вокальное  искусство» по направлению «Эстрадное пение».

 

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