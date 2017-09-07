Марина Гринчук, исполнительница саамских песен, представляет Мурманскую область на Всероссийском фестивале-конкурсе «Музыка земли»

В Москве прошла торжественная церемония открытия Всероссийского фестиваля-конкурса «Музыка земли». Идея фестиваля - объединить академическую и этническую музыку.

В рамках открытия фестиваля был дан старт открытому интернет-отбору, который продлится до 1 октября 2017 года. В нём принимают участие конкурсанты со всей страны. Мурманскую область представляет Марина Гринчук, исполнительница саамских песен, традиционного саамского пения и мастер саамского рукоделия из села Ловозеро.

Участник, набравший наибольшее количество голосов, войдёт в состав финалистов конкурса. Поддержать землячку можно, проголосовав за неё на официальном сайте Всероссийского фестиваля-конкурса