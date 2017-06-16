Марина Ковтун: Дарью Старикову отправят на лечение в лучшую клинику

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун, которая работает сегодня в Апатитах, встретилась с родной тётей Дарьи Стариковой - Любовью Тулуповой (фото). Глава региона спросила, какая помощь нужна семье больной девушки, дозвонившейся вчера на «Прямую линию» президента.

«Сейчас готовят документы для отправки Даши в одну из лучших клиник», - сказала Марина Ковтун.

Дарья воспитывает шестилетнюю дочку, которая сейчас осталась на попечении тёти. Через несколько дней Любовь Тулупова вместе с девочкой отправляется на отдух в Анапу.