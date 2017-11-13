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Мурманская область. Арктика13.11.17 14:56

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области, призвала добросовестные управляющие организации смелее бороться за рынок, предлагая качественные услуги

Изменения жилищного законодательства, практику применения новых норм и правил, функционирование ГИС ЖКХ, ход капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов губернатор Марина Ковтун обсуждает с экспертами в рамках специализированного круглого стола в рамках выставки-конференции «СевТЭК-2017».

Проблем в сфере ЖКХ хватает – об этом говорит лидерство вопросов к работе управляющих компаний, содержанию общего имущества домов, платы за коммунальные услуги в обращениях граждан, поступающих к губернатору и в правительство Мурманской области, рассказала Марина Ковтун. Качество жилищно-коммунального хозяйства напрямую влияет на качество жизни северян, уверена губернатор. Однако, как отметила глава региона, сегодня ЖКХ хоть и не достаточно быстро, но все же меняется к лучшему.

«Положительное влияние на сферу управления многоквартирными домами оказала процедура лицензирования. Впервые за 12 лет введён механизм, реально изменивший «правила игры», практически избавивший нас от проблемы «двойных» квитанций, усиливший здоровую конкуренцию на рынке управления домами», – отметила Марина Ковтун и призвала добросовестные управляющие организации смелее бороться за рынок, предлагая качественные услуги и выполняя взятые на себя обязательства.

«Управление домами – трудная и серьёзная работа, требующая большой ответственности, и делать ее должны профессионалы, в чьём распоряжении есть не только хорошая материально-техническая база, но и квалифицированные кадры», – заявила глава региона.

Также Марина Ковтун обратила внимание на готовящийся Минстроем и ЖКХ РФ ко второму чтению законопроект, которые предусматривает механизмы и критерии отзыва лицензий у управляющих компаний.

Активно регион включился в работу по внедрению Государственной информационной системы ЖКХ. В течение трех лет Мурманская область находится в десятке лучших по наполнению и раскрытию информации. О вопросах функционирования ГИС ЖКХ рассказал Дмитрий Поплаухин, заместитель директора департамента отраслевых проектов Минкомсвязи России. Он заявил, что с 1 января система заработает и даст гражданам, в частности, возможность обращаться в органы власти, управляющие компании, ресурсоснабжающие организации.

В последние годы в сфере ЖКХ совершенствуется нормативная правовая база, признали эксперты на «круглом столе».

«Федеральным центром поддерживаются полезные инициативы, исходящих с мест. К нашему мнению прислушиваются, поскольку именно в регионах накапливается практический опыт, знания людей, работающих на «земле», с реальными проблемами граждан. Многие такие инициативы, как, например, переход на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, у нас уже давно используются. В своё время мы реализовали их организационными методами. А теперь этот опыт планируется закрепить законодательно, в том числе с учетом наших предложений», – отметила Марина Ковтун.

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