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Мурманская область. Арктика25.10.17 17:48

Марина Ковтун на открытии IV Дней инноваций Мурманской области: «У нас есть ресурсы, чтобы помочь в продвижении и коммерциализации наиболее интересных инновационных проектов»

Правительство Мурманской области заинтересовано в реализации инновационных проектов и готово оказать поддержку в их продвижении и коммерциализации. Об этом губернатор Марина Ковтун заявила на открытии IV Дней инноваций Мурманской области.

«Экономика знаний» требует формирования в стране и, соответственно, в регионах целостной системы, эффективно преобразующей новые знания в технологии, продукты и услуги. Инновационная модель развития региона предполагает объединение усилий научных и образовательных организаций, бизнес-инкубаторов, центров трансфера технологий и передовых предприятий», – отметила Марина Ковтун. 

В Мурманской области создана инфраструктура поддержки инновационных компаний. С 2014 года в регионе действует представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. За время его работы отобрано 12 проектов, которым были предоставлены гранты на доработку идей с целью их коммерциализации. Поскольку в современном мире генерация идей зачастую происходит не в исследовательских институтах, а буквально дома за компьютером, двигателем перемен становится малый бизнес. Ежегодно на поддержку предпринимателей области направляется порядка 50 миллионов рублей. Отдельное направление – финансовая поддержка для начинающих и действующих инновационных компаний в виде грантов. С 2014 года поддержка была оказана семи инновационным компаниям на общую сумму почти 2,5 млн рублей. Кроме того, на полях Дней инноваций сегодня было заключено соглашение о сотрудничестве между МАГУ и Фондом развития интернет-инициатив. В рамках соглашения в ближайшее время стартует обучение мурманских студентов основам построения бизнеса в Интернете.

Также в рамках Дней инноваций состоялась встреча губернатора Марины Ковтун с инноваторами: участниками программы «Умник» Фонда Бортника, а также участниками конкурса на предоставление региональных грантов инновационным компаниям. Они рассказали главе региона о своих разработках. Алексей Павлов представил мобильное приложение групповой навигации и коммуникации при отсутствии базовой наземной инфраструктуры, которое может использоваться туристическими группами в походах. Проект участника программы «Умник» Вадима Диковицкого в сфере контент-анализа призван максимально быстро и легко извлекать знания из больших массивов текстовой информации. Иван Макаревич, получивший региональный грант в прошлом году, рассказал о перспективах коммерциализации проекта по созданию виртуальных симуляторов реальной техники. В этом году на предоставление гранта претендует Олег Козелков, разработавший шаговый имитатор ходьбы. Аппарат может оказать большую помощь в реабилитации инвалидов и пациентов с парезами и параличами нижних конечностей.

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Роман
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24.10.17 12:57
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Павел Вячеславович
24.10.17 11:53
Однобокий репортаж, освещающий одну точку зрения (как и предыдущие репортажи, наверное заказные ИМХО). Да колхоз был в советские времена, теперь коммерческое предприятие. Как скажите отправить пенс
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Вопреки здравому смыслу, или Кому закон не писан?
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