Марина Ковтун на открытии российско-норвежского форума, посвященного 30-летию культурного сотрудничества между Мурманской областью и губернией Финнмарк: Вместе нам удалось сформировать уникальное и самобытное культурное пространство Севера

Сегодня в Мурманске начал работу Российско-норвежский региональный форум, посвященный 30-летию культурного сотрудничества между Мурманской областью и норвежской губернией Финнмарк. С открытием форума его участников поздравили губернатор Мурманской области Марина Ковтун и исполняющий обязанности председателя Губернского собрания Финнмарк Рагнхильд Вассвик.



В своём выступлении Марина Ковтун отметила символичность того, что соглашение о культурном сотрудничестве между Мурманской областью и нашим ближайшим западным соседом и добрым другом – губернией Финнмарк было подписано за целый год до заключения договора об установлении дружественных связей между регионами.



«Первыми, кто налаживает мосты дружбы, всегда становятся деятели культуры. Ведь они «говорят» на универсальном языке образов, языке искусства, который не требует перевода. Художники, музыканты, актеры, библиотекари, представители других творческих профессий наших регионов подтвердили верность своему главному призванию – нести людям мир и созидание», – сказала губернатор.



Реализованные по обе стороны границы интереснейшие проекты в библиотечном и музейном деле, в области музыкального и изобразительного искусства, в развитии фестивального движения позволили сформировать уникальное культурное пространство Севера, основанное на особенностях северного характера, сотрудничестве и взаимопомощи, уверена Марина Ковтун.



«Благодаря нашим общим усилиям формируется уникальное и самобытное культурное пространство Севера, которое отличают бережное отношение к традициям и открытый, созидательный взгляд в будущее. Сегодня, празднуя 30-летие культурных отношений, мы ясно видим наши достижения и на их основе можем уверенно планировать дальнейшее развитие сотрудничества в сфере культуры», – подчеркнула глава региона.



В работе форума принимают участие представители организаций культуры и органов управления культурой Мурманской области и губернии Финнмарк. Общее количество участников форума – 130 человек. Участников форума, который пройдет под девизом «Координаты культуры на Севере», ждет насыщенная деловая и культурная программа.



На пленарном и секционных заседаниях будут рассмотрены опыт и актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего культурного сотрудничества. Особое внимание будет уделено профилактике здорового образа жизни средствами культуры и спорта.