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Мурманская область. Арктика08.10.18 15:03

Марина Ковтун на парламентских слушаниях по бюджету в Совете Федерации: «Просьба Мурманской области простая – услышьте нас!»

Сегодня, 8 октября, в Совете Федерации прошли парламентские слушания о параметрах проекта федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

В рамках слушаний с докладом об особенностях формирования региональных бюджетов на примере Мурманской области выступила губернатор региона Марина Ковтун. 

В своём выступлении глава области подняла ряд крайне болезненных вопросов, связанных с необходимостью исполнения регионом требований федерального законодательства. Среди факторов, которые неподъёмным бременем ложатся на региональный бюджет, губернатор назвала последствия изменения схемы расчёта МРОТ для регионов Крайнего Севера, выросшую почти вдвое стоимость топочного мазута, централизацию в федеральный бюджет с 2017 года 1% налога на прибыль, а также грядущую отмену налогообложения движимого имущества организаций.

Одна только компенсация теплоэнергетикам на закупку топлива в Мурманской области в 2019 году составит порядка 9 млрд рублей, или 1/6 всего регионального бюджета.

При этом, подчеркнула глава Мурманской области, федеральный центр никак не компенсирует стремительный рост расходов региона. Более того, размеры дотаций произвольно меняются, в основном в сторону уменьшения. Так, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности Мурманской области в 2018 году была сокращена в 4 раза по отношению к прошлому году, а на 2019 год на эти цели запланировано всего 31 млн рублей – это наименьшая сумма дотации среди всех субъектов Федерации и в 16 раз меньше, чем в текущем году.

Чтобы вписаться в параметры соглашений с Минфином РФ, область вынуждена сокращать бюджетные ассигнования на социальные выплаты, ремонты и приобретение основных средств, практически теряет возможность поддержания в нормативном состоянии материально-технической базы социальных объектов.

Марина Ковтун констатировала, что все обращения региональной власти в Правительство России игнорируются на уровне министерств и ведомств. Мурманская область вынуждена самостоятельно искать средства для покрытия расходов, но это не может продолжаться бесконечно.

«Просьба Мурманской области простая – услышьте нас! – отметила глава региона. – Мурманская область – и здесь, надеюсь, меня поддержат коллеги и из других регионов – не может выполнять свои обязательства перед гражданами при непредсказуемой финансовой системе. Необходимо категорически прекратить практику принятия решений на федеральном уровне, приводящих к росту расходных обязательств субъектов, без создания соответствующего источника финансирования этих обязательств».

Как показали выступления глав ряда других регионов, подобные проблемы характерны не только для Мурманской области – в той или иной мере с ними сталкиваются многие субъекты РФ.

Позиция Мурманской области была поддержана Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Глава верхней палаты Парламента России обратилась к министру финансов РФ Антону Силуанову и первому замминистра Леониду Горнину с просьбой ещё раз сверить плановые суммы дотаций регионам на реализацию «майских» указов с реальными запросами субъектов, а также внимательнее относиться к ранее данным Мурманской области обещаниям. В целом В. Матвиенко отметила необходимость при реализации любых федеральных инициатив обязательно учитывать возможности регионов.

А. Силуанов пообещал учесть мнения регионов и Совета Федерации при обсуждении проекта федерального бюджета во втором чтении.

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