Марина Ковтун: «Низкая цена на электроэнергию способна компенсировать «северное удорожание» и стимулировать развитие действующих и появление новых промышленных производств в Мурманской области»

Низкая цена на электроэнергию способна компенсировать «северное удорожание» и стимулировать развитие действующих и появление новых промышленных производств в Мурманской области, заявила губернатор Марина Ковтун.

Избыточные мощности электрогенерации в регионе даже с учетом системных ограничений составляют до 350 МВт и позволяют ежегодно дополнительно вырабатывать для потребителей региона до 3 млрд кВт*ч электроэнергии. С вводом в строй в северной части полуострова ветроэнергетических мощностей избыток возрастёт до 500 МВт, рассказала глава области.

Сегодня стоимость электроэнергии в области – одна из самых низких на Северо-Западе страны.

«Вместе с тем, с учётом относительной замкнутости энергосистемы региона, существует возможность реализации невостребованной электроэнергии по значительно более низким тарифам – за счёт исключения повторной платы за мощность по объемам, потребляемым сверх сформированного при конкурентном отборе мощности баланса потребления. Соответствующие предложения мы уже довольно давно подали в Правительство России. Однако поддержки пока не нашли. А ведь низкая цена на электроэнергию, компенсирующая так называемое «северное удорожание», может стать существенным стимулом развития действующих и появления новых промышленных производств», – убеждена Марина Ковтун.

Эта тема, как отметила Марина Ковтун, получила ещё большую актуальность в связи с резким увеличением в текущем году стоимости электроэнергии. Оно вызвано введением с 1 июля надбавки к цене на мощность для покупателей европейской части России и Сибири для снижения покупной цены потребителям Дальневосточного федерального округа. При этом рост цен на оптовом рынке мощности, закупаемой потребителями Мурманской области, наблюдался с начала этого года. Вызван он был вводом в европейской части страны ряда новых генерирующих объектов.

«Крупнейшие предприятия региона, которые являются также и крупнейшими потребителями электроэнергии, высказывают обеспокоенность такими изменениями. И мы её разделяем. Увеличение себестоимости экспортной продукции снизило прибыль предприятий и как следствие – негативно сказалось на поступлениях в бюджет региона», – сказала Марина Ковтун.