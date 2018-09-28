Марина Ковтун поблагодарила организаторов Международного фестиваля экологического и социального кино «Северный характер: GREENSCREEN» за объединение приграничных регионов под девизом «Природа – источник вдохновения»

Сегодня в Никеле проходит Международный фестиваль экологического и социального кино «Северный характер: GREENSCREEN». Символическим открытием фестиваля на российской стороне стала посадка Аллеи Дружбы.

В церемонии посадки адаптированных к северным условиям саженцев венгерской сирени приняли участие губернатор Мурманской области Марина Ковтун, генеральный консул королевства Норвегия в Мурманске Эрик Сведал, представители муниципальной власти Печенгского района и коммуны Сёр-Варангер, компании «Норникель» и жители Никеля.

Участники церемонии отметили символичность состоявшегося события, его глубокий смысл для людей, живущих по обе стороны границы. Глава региона Марина Ковтун поблагодарила организаторов фестиваля «Северный характер: GREENSCREEN» за объединение приграничных регионов под замечательным девизом «Природа – источник вдохновения.

«Мы очень ценим и бережно передаем будущему поколению традиции дружбы. Нет ничего более символичного, чем вместе посадить дерево, а в данном случае – целую аллею», – сказала на церемонии Марина Ковтун.

Генконсул королевства Норвегия в Мурманске Эрик Сведал отметил важность того, что фестиваль проходит по обе стороны границы – по мнению дипломата, это служит доказательством того, что россиян и норвежцев на севере связывают общие интересы, которые создают основы для взаимодействия и сотрудничества. «Будучи соседями, мы несем общую ответственность за окружающую среду, совместными усилиями мы реализуем проекты по защите среды», – отметил консул.

На международной встрече «Природа, культура и человек» участники фестиваля обсудили, как язык кинематографии, фотографии и других видов искусства помогает в деле защиты окружающей среды, развивает экологическую культуру, способствует экологическому просвещению. В дискуссии приняли участие ученые, кинематографисты, блогеры, представители общественности и фотографы.

«Очень важно, что молодые творческие люди размышляют в своих произведениях на тему природы, создают конкретные интересные проекты, направленные на защиту того или иногда уголка природы, принося реальную пользу», – подчеркнула Марина Ковтун.

Напомним, с 27 по 29 сентября под девизом «Природа – источник вдохновения» на площадках двух приграничных городов – Никеля (Россия) и Киркенеса (Норвегия) – проходит I Международный фестиваль экологического и социального кино «Северный характер: GREENSCREEN».

Цель фестиваля, организованного продюсерским центром «Северный характер» при поддержке компании «Норникель», – поиск новых моделей взаимодействия человека с окружающим миром и содействие формированию и развитию экологической культуры.

Одним из главных событий фестиваля для зрителей России и Норвегии станет творческая встреча со знаменитым российским кинорежиссером Александром Сокуровым и показ его фильма «Александра».