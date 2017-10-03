Марина Ковтун поручила ГЖИ Мурманской области жёстко требовать от управляющих компаний выполнения их функций по обслуживанию многоквартирных домов

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области, которое вчера провела губернатор Марина Ковтун, о текущей ситуации с подачей отопления в дома северян доложила руководитель Государственной жилищной инспекции региона Алёна Кузнецова.

По информации главы Госжилинспекции, на сегодня неподключенных к отоплению домов в регионе нет. Начало отопительного сезона проходит в штатном режиме, без существенных нарушений, имеющиеся проблемы по подаче тепла в отдельные жилые помещения оперативно устраняются. По состоянию на 15 сентября подписано 99,9% паспортов готовности жилого фонда к отопительному периоду. В инспекции организована работа «Горячей линии», на которую с 18 сентября поступило 1336 обращений о частичном отсутствии отопления. С 25 сентября в работе «Горячей линии» принимают участие представители управляющих организаций, по которым поступило наибольшее количество обращений. Как отметила Алена Кузнецова, такая практика позволила в четыре раза сократить количество обращений, поступающих на «Горячую линию».

Среди причин частичного отсутствия отопления глава Госжилинспекции назвала, в частности, невозможность дозвониться до оперативно-диспетчерских служб управляющих организаций. Это обусловлено недостатком квалифицированных кадров и недостаточной численностью персонала в управляющих организациях.

Марина Ковтун поручила Государственной жилищной инспекции более жёстко требовать от управляющих организаций выполнения их функций по обслуживанию многоквартирных домов.