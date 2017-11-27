Марина Ковтун поручила обеспечить запуск в эксплуатацию комплекса агропарка Алакуртти в возможно короткие сроки

Состояние объектов инфраструктуры агропарка Алакуртти и ожидаемые сроки начала их работы обсудили сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области, которое провела губернатор Марина Ковтун.

Напомним, проект «Агропарк Алакуртти – модель трансграничного сотрудничества» программы приграничного сотрудничества Россия-ЕС «Коларктик» был реализован в 2013-2015 годах в партнерстве с финской коммуной Салла. В рамках проекта был построен комплекс зданий агродеревни, состоящий из гостевого дома на 18 мест и фермерского дома (кафе).

Как рассказала министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова, в ноябре 2015 у ведущего партнера проекта – Мурманского регионального агентства поддержки малого и среднего бизнеса возник ряд проблем, связанных с завершением строительства объектов гостевого и фермерского дома и вводом их в эксплуатацию. В начале этого года комплекс зданий агродеревни был передан в собственность администрации Алакуртти. На сегодняшний день устранены недостатки, выявленные в работе инженерных систем: электроснабжения, водоснабжения, отопления и канализации. Региональное министерство экономического развития ежемесячно осуществляет мониторинг выполнения разработанной «дорожной карты» эксплуатации комплекса зданий агродеревни.

Исполняющая обязанности главы администрации Алакуртти Анна Фоменко сообщила, что уже состоялись переговоры с потенциальными инвесторами, проведена оценка объекта и подготовлена необходимая документация, в ближайшее время планируется аукцион на право аренды.

Губернатор Марина Ковтун поручила администрации Алакуртти обеспечить запуск в эксплуатацию комплекса зданий агродеревни в возможно короткие сроки, администрации Кандалакшского района – оказать поселковой администрации всю необходимую поддержку. Контроль исполнения данных поручений возложен на министерство экономического развития Мурманской области.