Марина Ковтун поручила срочно проверить состояние кровель домов, чтобы не допустить образования наледи
Сегодня на оперативном совещании губернатор Марина Ковтун поручила главам администраций всех муниципальных образований Мурманской области срочно проверить кровли домов на предмет образования наледи и сосулек.
Глава региона напомнила о случае, который произошёл накануне в Мурманске по адресу проспект Кольский 115, когда на ребёнка упала ледяная глыба. Мальчик получил незначительные травмы.
«Социальные сети пестрят фотографиями сосулек, некоторые имеют просто угрожающие размеры. В частности, в Мурманске много опасных наледей на крышах домов Ленинского и Октябрьского округа, фотографии сосулек также постят жители Кандалакши, Оленегорска, Никеля, других муниципалитетов», – отметила губернатор.
По информации заместителя начальника государственной жилищной инспекции Мурманской области Ирины Ракитской, в воскресенье на место происшествия на Кольский 115 выезжала специально созданная комиссия. В результате осмотра выяснилось, что кровля дома была очищена от наледи и снега, а ледяная глыба, упавшая на ребёнка сорвалась с несанкционированно остеклённого балкона.
Всего же в ведомство с начала года поступило 37 обращений по вопросу несвоевременной уборки наледи с кровли. В 2017 году таких обращений было более 50.
«Инспекцией 22 марта направлено письмо во все управляющие организации, ТСЖ, ЖСК об усилении контроля за состоянием домов, своевременной очистке кровель и козырьков от снежных глыб, наледи и сосулек, обязательного установления ограждений опасных участков сигнальными лентами. Одновременно доведена информация об административных штрафах за несвоевременное принятие мер», – рассказала Ирина Ракитская и подчеркнула, что во всех муниципалитетах созданы органы муниципального жилищного контроля, которые следят за своевременной очисткой кровель.