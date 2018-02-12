Марина Ковтун поручила в кратчайшие сроки обеспечить работоспособность котельной ЗАТО Заозёрск

Ситуация с запасом топочного мазута на котельной в ЗАТО Заозёрск стала сегодня одной из тем оперативного совещания в правительстве Мурманской области. Как отметила губернатор Марина Ковтун, руководству муниципалитета не удалось обеспечить своевременную поставку топлива, поставщики срывают исполнение контракта.

«Вы совершенно не контролируете ситуацию в теплоснабжении вверенного Вам города и уже довели её почти до чрезвычайной», – обратилась Марина Ковтун к главе администрации Заозёрска Валерию Урошлеву.

Губернатор подчеркнула, что глава администрации ЗАТО самоустранился от решения жизненно важных проблем и, очевидно, не справляется со своими обязанностями, чем ставит под угрозу теплоснабжение города и военных частей.

Марина Ковтун поручила министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области совместно с предприятием «Мурманэнергосбыт» в кратчайшие сроки обеспечить работоспособность котельной и организацию устойчивого теплоснабжения Заозёрска.