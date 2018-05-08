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Мурманская область. Арктика08.05.18 16:10

Марина Ковтун поздравила сотрудников Кольской ГМК с присвоением почетных званий «Заслуженный металлург РФ»

Указом Президента РФ от 6 мая 2018 года № 199 за заслуги в области металлургии и многолетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» присвоено старшему мастеру участка плавильного цеха АО «Кольская горно-металлургическая компания» Валерию Бойко и начальнику гидрометаллургического отделения цеха электролиза никеля КГМК Николаю Титову.

С награждением высокими государственными наградами земляков поздравила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

«От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в вашем нелегком труде!», – сказано в поздравительных телеграммах главы региона.

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