Марина Ковтун поздравила сотрудников Кольской ГМК с присвоением почетных званий «Заслуженный металлург РФ»

Указом Президента РФ от 6 мая 2018 года № 199 за заслуги в области металлургии и многолетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» присвоено старшему мастеру участка плавильного цеха АО «Кольская горно-металлургическая компания» Валерию Бойко и начальнику гидрометаллургического отделения цеха электролиза никеля КГМК Николаю Титову.



С награждением высокими государственными наградами земляков поздравила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.



«От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в вашем нелегком труде!», – сказано в поздравительных телеграммах главы региона.