Марина Ковтун поздравила ученых КНЦ РАН с Днём российской науки

На заседании научного совета Кольского научного центра РАН губернатор Марина Ковтун поздравила ученых с профессиональным праздником – Днем российской науки. Глава региона отметила, что наша страна росла и крепла, завоевывала уважение и авторитет в мире во многом благодаря блистательной научной школе.

«Яркий тому пример – история нашего края. Мурманская область, которой в этом году исполнится 80 лет, появилась на карте страны в результате мощного рывка в развитии. А базой для этого рывка послужили изыскания отечественных учёных», – сказала Марина Ковтун.

К концу 2017 года копилка открытых научными сотрудниками КНЦ минералов составила 120 новых наименований. Кстати, сегодня, в День российской науки, в лаборатории физических методов изучения пород, руд и минералов, геохронологии и изотопной геохимии Кольского научного центра был открыт новый минерал. Его предполагаемое название – митрофанаит. Однако до обретения имени новому минералу предстоит еще долгий путь.