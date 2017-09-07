Марина Ковтун приняла участие в стратегической сессии «Вместе – ради детей! Вместе с семьей: от социальных практик к системным изменениям»

Губернатор Марина Ковтун приняла участие в стратегической сессии VIII всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей! Вместе с семьей: от социальных практик к системным изменениям».

Глава региона подчеркнула, что само название сессии чётко отражает суть работы власти, социальных служб и общественных организаций по поддержке семьи и детства: кропотливым трудом добиться реальных позитивных перемен в обществе. При этом, как отметила Марина Ковтун, семья – не объект, а полноценный субъект социальной политики и социальной работы.

«В Мурманской области мы стараемся идти именно по пути максимального стремления к сохранению семьи. Так, с 2009 года в работе с семьями в трудной жизненной ситуации у нас применяется социальный патронат, способствующий сохранению детям кровных родителей. Кроме того, наш регион может гордиться чрезвычайно развитым институтом замещающих семей для детей-сирот. Ребёнок должен жить в семье – таков наш принцип, и мы твёрдо следуем ему», – сказала Марина Ковтун.

Губернатор заявила, что VIII выставку-форум «Вместе – ради детей!» можно смело рассматривать как стартовое мероприятие грандиозной работы, которая предстоит всем уровням власти и широким кругам общественности в рамках Десятилетие детства, объявленного Президентом России Владимиром Путиным с 2018 года.