Марина Ковтун приняла участие в заседании Совета глав субъектов РФ при МИД России

Сегодня в Москве под председательством и. о. министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова состоялось XXXI заседание Совета глав субъектов РФ при МИД России. В работе Совета приняли участие руководители регионов, входящие в состав Совета, в частности губернатор Мурманской области Марина Ковтун, руководящие сотрудники администрации Президента Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти.



Участники заседания обсудили работу регионов в рамках межрегионального сотрудничества в отстаивании за рубежом российских интересов, противодействии фальсификации исторических событий в условиях русофобской политики Запада.



В ходе заседания была подчеркнута значимость межрегиональных связей для обеспечения прямого диалога с широким кругом конструктивно настроенных к России представителей западной общественности. Отмечена необходимость усиления работы субъектов Федерации с соотечественниками за рубежом, а также привлечения их к мероприятиям на площадках ООН, ОБСЕ, Совета Европы и других международных организаций для продвижения объективной информации о Российской Федерации.



По итогам заседания Совет принял развернутые рекомендации.