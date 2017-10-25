Марина Ковтун провела личный приём граждан по поручению президента Российской Федерации
Сегодня губернатор Марина Ковтун провела приём граждан по поручению президента Российской Федерации. На личный приём глава региона вынесла вопросы, затрагивающие интересы множества северян. Три из четырёх рассмотренных сегодня обращений связаны с состоянием муниципальных объектов – лестниц, дорог, скверов.
Так, мурманчанка Ольга Анохина подняла вопрос о ремонте лестницы у ДК Моряков.
«Ваше обращение привлекло особое внимание, поскольку касается благоустройства города и сохранения его исторического облика. Эта тема волнует многих мурманчан», – отметила Марина Ковтун.
Приглашённый на приём губернатором Мариной Ковтун глава городской администрации Андрей Сысоев сообщил, что ремонт лестницы с гранитными ступенями запланирован в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы» летом 2018 года. Марина Ковтун поручила Андрею Сысоеву обеспечить надлежащее и безопасное состояние лестницы в зимний период.
Жительницы Полярного Людмила Ивановна Армянинова и Нелли Павловна Власова пришли на приём с предложением продолжить благоустройство сквера имени В.П. Ларина в Полярном. Женщины представляют в городе организацию «Дети войны», по их инициативе в 2014 году скверу было присвоено имя командира крейсера «Вестник» Валериана Павловича Ларина.
Заместитель главы администрации ЗАТО Александровск Ильяс Мазитов пообещал, что асфальтирование пешеходных дорожек сквера будет выполнено в 2018 году. Средства на проведение работ уже заложены в бюджет.
По обращению молодой мамы Анны Рябиковой о залитии жилых помещений ее квартиры губернатор Марина Ковтун дала поручение начальнику Государственной жилищной инспекции Мурманской области Алёне Кузнецовой срочно провести внеплановую проверку управляющей компании, выдать предписание по устранению нарушений и взять на личный контроль его выполнение.
Максимально оперативно будет решен и вопрос жительницы Шонгуя Сусанны Елизаровой. Она пожаловалась на представляющее опасность для детей состояние дороги, ведущей к детскому саду. Глава администрации Кильдинстроя поручился, что участок дороги отремонтируют до наступления зимы.
Комментируя работу главы региона и правительства области с обращениями граждан, Марина Ковтун отметила, что всё больше северян пользуются возможностями обратной связи с властью, ведь эти механизмы реально работают и помогают решать проблемы людей. При этом один из самых серьёзных запросов общества на сегодня – благоустройство и совершенствование городской среды.
«Сегодня это один из самых актуальных трендов в России, когда в деле благоустройства территорий важную роль играет мнение самих жителей. На этом основаны программы поддержки местных инициатив, приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», которые обязательно мы продолжим в следующем году», -– подчеркнула Марина Ковтун.