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Мурманская область. Арктика01.09.17 17:18

Марина Ковтун провела рабочую встречу с руководителем Управления Федерального казначейства России по Мурманской области Виталием Гладкиным

Сегодня губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с руководителем Управления Федерального казначейства России по Мурманской области Виталием Гладкиным.

Стороны отметили конструктивное взаимодействие по вопросам обслуживания исполнения областного и местных бюджетов. Управление осуществляет предварительный и текущий контроль за ведением операций со средствами бюджетов, а также выполняет функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере. С 2017 года, как сообщил Виталий Гладкин, ведомство также занимается доведением лимитов бюджетных обязательств до получателей бюджетных средств, учетом бюджетных и денежных обязательств получателей бюджетных средств, контролем в сфере закупок.

На встрече глава региона Марина Ковтун подняла вопрос востребованности муниципальными образованиями механизма бюджетного кредитования. На 2017 год в перечень муниципальных образований, которые могут претендовать на получение кредита, от Мурманской области включены город Мурманск, город Мончегорск с подведомственной территорией и город Полярные Зори с подведомственной территорией, рассказал Виталий Гладкин. В Федеральном казначействе проводится активная работа по совершенствованию механизма предоставления бюджетных кредитов.

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Петр Матвейчук
01.09.17 13:36
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НаталиВ
01.09.17 13:22
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УшедшийВтень
01.09.17 11:27
Когда читаешь такие умозаключения экспертов, которые считают, что «рынок постоянно эволюционирует, и чтобы ему соответствовать необходимо быть мобильным, быстро осваивать новые участки, учиться новому
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