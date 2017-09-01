Сегодня губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с руководителем Управления Федерального казначейства России по Мурманской области Виталием Гладкиным.

Стороны отметили конструктивное взаимодействие по вопросам обслуживания исполнения областного и местных бюджетов. Управление осуществляет предварительный и текущий контроль за ведением операций со средствами бюджетов, а также выполняет функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере. С 2017 года, как сообщил Виталий Гладкин, ведомство также занимается доведением лимитов бюджетных обязательств до получателей бюджетных средств, учетом бюджетных и денежных обязательств получателей бюджетных средств, контролем в сфере закупок.

На встрече глава региона Марина Ковтун подняла вопрос востребованности муниципальными образованиями механизма бюджетного кредитования. На 2017 год в перечень муниципальных образований, которые могут претендовать на получение кредита, от Мурманской области включены город Мурманск, город Мончегорск с подведомственной территорией и город Полярные Зори с подведомственной территорией, рассказал Виталий Гладкин. В Федеральном казначействе проводится активная работа по совершенствованию механизма предоставления бюджетных кредитов.