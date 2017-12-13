Сегодня губернатор Марина Ковтун провела заседание антинаркотической комиссии Мурманской области. В частности, участники заседания обсудили участие некоммерческих и волонтерских организаций региона в антинаркотической работе.

В Мурманской области на территории 17 муниципальных образований действуют около 140 общественных организаций, волонтерских объединений, инициативных групп, участвующих в антинаркотической деятельности. Основная форма работы – проведение профилактических мероприятий, направленных на формирование у населения области здорового образа жизни, рассказывающих о вреде потребления наркотиков, сообщил заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям, руководитель аппарата антинаркотической комиссии Мурманской области Михаил Шилов.

Губернатор Марина Ковтун обратила внимание на то, что Президент России 27 ноября 2017 года подписал указ о Дне добровольца (волонтера), который будет ежегодно отмечаться 5 декабря.

«Предстоящий 2018 год объявлен Годом добровольца. Как отметил Владимир Владимирович Путин, проведение этого тематического года станет признанием колоссального вклада волонтёров в развитие страны», – подчеркнула Марина Ковтун.