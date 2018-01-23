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Мурманская область. Арктика23.01.18 07:20

Марина Ковтун пытается максимально ускорить ввод новых лифтов в эксплуатацию

На оперативном совещании с руководителями органов местного самоуправления и региональной власти губернатор Марина Ковтун подняла вопрос исполнения поручению по вводу в эксплуатацию лифтового оборудования в многоквартирных домах в рамках реализации программы капремонта.

По информации министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Владимира Гноевского, график передачи лифтов управляющим организациям сформирован и направлен в администрации муниципальных образований.

«Информация с датами завершения монтажа каждого лифта, ввода его в эксплуатацию в настоящее время, по информации Фонда капитального ремонта, размещена на досках объявлений в домах, в которых осуществляется замена лифтового оборудования», – доложил Владимир Гноевский.

Губернатор Марина Ковтун поручила по возможности скорректировать график и максимально ускорить ввод оборудования в эксплуатацию.

 

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