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Мурманская область. Арктика26.04.18 12:39

Марина Ковтун: Стать опорной базой освоения Арктической зоны России и крупнейшим логистическим центром Севера страны. В этом заключается стратегическая миссия региона

Компании «НОВАТЭК-Мурманск» создает на западном берегу Кольского залива верфь для строительства заводов по сжижению газа. Ввод первой очереди завода ожидается летом-осенью 2019 года. Полномасштабный запуск верфи – в 2020 году. Нефтяной компанией «Роснефть» разработаны бизнес-план и технико-экономическое обоснование проекта по созданию на мощностях «82 СРЗ» береговой базы обеспечения шельфовых проектов. Об этом губернатор Марина Ковтун сообщила сегодня, выступая перед депутатами Мурманской областной Думы с отчетом о деятельности регионального правительства в 2017 год.

Кроме того, в рамках первого этапа федерального проекта развития Мурманского транспортного узла выполнено свыше одной трети объёма работ – на 15,6 млрд рублей. Железная дорога должна быть полностью построена в 2020 году. Дан старт и строительству на западном берегу Кольского залива современного угольного терминала, рассчитанного на годовой грузооборот в 18 млн тонн.

«Сегодня есть полная уверенность, что проект развития МТУ будет завершен в срок. Его воплощение в жизнь, а также реализация проектов Кольской ГМК, Кировского филиала «Апатита», Ковдорского ГОКа и СЗФК, связанных с развитием рудной базы и модернизацией действующих производств, плюс строительство ледокольного флота и ряд других проектов позволяют с полной уверенностью говорить, что наш регион становится опорной базой освоения Арктической зоны России и крупнейшим логистическим центром Севера страны. В этом заключается стратегическая миссия региона», – заявила Марина Ковтун.

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