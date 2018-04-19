Сегодня губернатор Марина Ковтун встретилась с молодыми исследователями Мурманской области - победителями всероссийского форума научной молодёжи «Шаг в будущее».



Ежегодно в рамках всероссийского форума молодые ученые и изобретатели демонстрируют результаты своих научно-технических достижений и получают признание ведущих ученых страны. В этом году Мурманскую область на форуме представляла делегация из 48 ребят из Мурманска, Ковдора, Апатитов, Кировска, Кандалакши, Александровска, Североморска, Терского и Кольского районов. По итогам интеллектуальных состязаний северяне получили 35 дипломов I, II, III степени. Жюри форума отметило высокий уровень научно-исследовательских проектов членов мурманской делегации, профессионализм научных руководителей, подготовивших молодых исследователей региона. Кроме того, команда Мурманской области была награждена Большим научным кубком России «Шаг в будущее» – высшей наградой национального форума.



Форум «Шаг в будущее» проходил в Москве с 19 по 23 марта, в нём приняли участие 864 молодых ученых из 44 регионов России.



На встрече с губернатором Мариной Ковтун молодые учёные Мурманской области рассказали о своих исследованиях в области инженерных, естественных и гуманитарных наук. Например, десятиклассник Алексей Никитин из Мурманска представил проект о возможности применения современных научных исследований в обеспечении экологической безопасности. Ученик 7-го класса Глеб Телегин из Снежногорска отметил важность применения в исследовательской деятельности знаний, полученных на уроках физики.



«Мы говорим, что настоящее сокровище Мурманской области – это люди, в таком случае наши молодые учёные – это алмазы, а их наставники-педагоги – опытные ювелиры. Победа нашей команды на форуме «Шаг в будущее» – закономерное подтверждение этому», – подчеркнула глава региона.



В завершение встречи губернатор Марина Ковтун вручила благодарственные письма педагогам-наставникам победителей всероссийского форума «Шаг в будущее».