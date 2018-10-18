Марина Ковтун выразила соболезнования главе Крыма и жителям республики в связи с гибелью людей в керченском политехническом колледже

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун направила в адрес Главы Республики Крым Сергея Аксёнова телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате нападения на политехнический колледж в Керчи.

«Жизни погибших не вернуть. Противопоставить горю и страху мы можем лишь силу духа и единство общества в абсолютной нетерпимости к любым проявлениям идеологии насилия» – говорится в телеграмме.

Глава Мурманской области передала от имени земляков-северян слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а пострадавшим – пожелания скорейшего выздоровления.