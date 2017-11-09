Марина Никонорова, педагог из Апатитов, стала победителем межрегионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста

XII ежегодный Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» проводится Русской православной церковью при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и полномочных представителей президента РФ и в федеральных округах.

В 2017 году межрегиональный этап Всероссийского конкурса по Северо-Западному федеральному округу прошёл в Вологодской области. В межрегиональном этапе приняли участие 25 работ (42 частника) из пяти регионов: Республика Коми (5 работ), Архангельская область (4 работы), Вологодская область (5 работ), Калининградская область (3 работы), Мурманская область (8 работ). Конкурсная комиссия определила лауреатов и победителей в номинациях межрегионального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» по Северо-Западному федеральному округу.

Первое место в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения» присуждено Марине Сергеевне Никоноровой, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ города Апатиты «Средняя общеобразовательная школа № 4», за конкурсную работу «Школа - социокультурный центр микрорайона».

Поощрительными дипломами межрегионального этапа конкурса отмечены Елена Владимировна Плешкова, учитель начальных классов МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Героя России Марка Евтюхина МБОУ города Североморска, и авторский коллектив МБОУ города Мурманска «Гимназия № 1» в составе: Татьяны Владимировны Полковниковой, Елены Васильевны Рыжовой, учителей начальных классов; Ларисы Александровны Свиридовой, заместителя директора; Анны Юрьевны Салюк, педагога-психолога; Марины Александровны Чистяковой, директора.

Награждение лауреатов Конкурса и победителей в номинациях межрегионального этапа XII ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, работы с детьми и молодёжью «За нравственный подвиг учителя» пройдет на Димитриевских Образовательных Чтениях, региональном этапе Международных Рождественских Чтений, который состоится 23-24 ноября 2017 года в г. Вологоде в Спасо-Прилуцком Димитриевском мужском монастыре.