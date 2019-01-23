Мурманская область. Арктика23.01.19 09:30
Мария Загоскина стала бронзовым призером в финальных соревнованиях многоборья по художественной гимнастике во II этапе IX летней спартакиады учащихся России
С 17 по 19 января в Архангельске проходило Первенство Северо-Западного федерального округа и II этап IX летней Спартакиады учащихся России 2019 года по художественной гимнастике.
Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, в финале многоборья по групповым упражнениям II этапа IX летней Спартакиады учащихся России 2019 года учащаяся МОДЮСШ Мария Загоскина, в составе сборной команды Мурманской области, стала бронзовым призером по программе КМС среди спортсменок 2004-2006 гг. рождения.
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николай
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взяли бы с веллером и ковтун метелки было бы лучше
Сергей
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Виолетта
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