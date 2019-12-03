Машины не будут мешать праздничному концерту

В Мурманске в связи с проведением праздничного концерта, посвященного 60-летию атомного ледокольного флота, планируется запретить движение всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца, по улице Воровского - от улицы Пушкинской до улицы Софьи Перовской - с 00 до 21 часа 6 декабря.

В этот же день будут освобождены от транспорта, запрещена парковка всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца, по улице Воровского - от улицы Пушкинской до улицы Софьи Перовской - с 00 до 21 час.