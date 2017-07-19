«Масштаб бедствия» строительства ледокола «Лидер» таков, что необходимо найти инвесторов

ФГУП «Атомфлот» и ПАО «Совкомфлот» могут стать инвесторами атомного ледокола «Лидер», сообщил журналистам президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

- По большому счету, если брать «масштаб бедствия», размер и стоимость этого ледокола, то (могут быть) два возможных (инвестора) - один абсолютно естественный, под названием «Атомфлот», а другой - соответственно, менее может быть естественный, но более готовый к этой работе - это «Совкомфлот», - приводит ТАСС слова Рахманова.

По его словам, стоимость ледокола может достигнуть порядка 90 млрд рублей. «Мы оцениваем, что стоимость этого ледокола может точно приближаться, наверно, к 80-90 млрд рублей, теоретически. Но пока сказать этого не можем, поскольку не завершен технический проект», - отметил президент Объединенной судостроительной корпорации.