Масштабная выставка вооружения и военной техники будет организована в Североморске в День ВМФ

30 июля, в День Военно-морского флота России, в главной базе Северного флота – городе Североморске – состоится масштабная выставка вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ). Жители и гости города смогут посетить экспозицию образцов ВВСТ армейского корпуса и соединения морской пехоты Северного флота, инженерной службы, управления поисковых и аварийно-спасательных работ, а также площадку ракетного и морского подводного оружия, средств тылового обеспечения и стрелкового оружия.

Экспозиция армейского корпуса и соединения морской пехоты Северного флота будет включать около 20 единиц вооружения и военной техники. Это береговой противокорабельный ракетный комплекс «Бастион», бронетранспортёры БТР-80 и БТР-82, основной боевой танк Т-72, с закрытой кабиной, беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», «Гранат-4» и другая техника, включая подвижные средства связи, разведки, ремонтно-эвакуационные средства.

На площадке инженерных войск Северного флота жителям и гостям Североморска будут представлены переносной искатель проводных линий управления взрывными устройствами ПИПЛ, селективный индукционный миноискатель ИМП-С2. Любой желающий сможет сфотографироваться в общевойсковом комплекте разминирования ОВР-2.

Интересной для ознакомления станет площадка показа образцов водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков. Это передвижная рекомпрессионная водолазная станция, трёхболтовое вентилируемое снаряжение со шлемом УВС-50М, гелиокислородное снаряжение, снаряжение водолазное универсальное СВУ-5, телеуправляемый необитаемый подводный аппарат «Обзор – 150», подводный гидравлический инструмент.

В день ВМФ России для посещения будут открыты боевые корабли Северного флота. На причале № 6 – большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» и эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков».

На территории соединения противолодочных кораблей Северного флота также планируется работа полевой кухни. Военные повара угостят жителей и гостей Североморска традиционной гречневой кашей с тушенкой и горячим чаем.

Во время проведения мероприятия планируется свободный вход на территорию соединения противолодочных кораблей СФ.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, во время проведения праздничных мероприятий на Приморской площади будет развёрнут пункт по отбору кандидатов для прохождения военной службы по контракту, где офицеры объединений Северного флота дадут подробные консультации по вопросам поступления на военную службу, ознакомят желающих с требованиями, предъявляемыми к кандидатам, и расскажут об условиях прохождения службы в конкретных подразделениях.