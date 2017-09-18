Масштабный дорожный ремонт подходит к завершению

В Мурманске завершается обновление объектов улично-дорожной сети. Сегодня глава администрации города Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда проверил ход работ по ремонту Нижнеростинского шоссе.

Эта дорога давно нуждалась в реконструкции. Проект по восстановлению был разработан еще в 2007 году. Уже тогда стоимость капитального ремонта составляла около 500 миллионов рублей. Почти столько же тратится ежегодно на все дорожные ремонты в городе. В этом году на Нижнеростинском шоссе решено было провести поддерживающий ремонт.

– На этом протяженном участке будет отремонтировано более 20 тысяч квадратных метров дорожного полотна, – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Также принято решение, что за счет сэкономленных средств будет выполнен ремонт улицы Нахимова и выезда из города по проспекту Героев-североморцев.

Всего за время ремонтной кампании обновлены 42 объекта улично-дорожной сети, более 215 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Выполнены запланированные на этот год работы по проекту «Дорога в школу» – отремонтировано 10 проездов к социально значимым учреждениям города.