Масштабный сбор-поход Северного флота проходит в Баренцевом море

Более 35 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, около 20 летательных аппаратов, более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники береговых ракетно-артиллерийских и сухопутных войск, морской пехоты и войск ПВО будут задействованы в ходе самого масштабного за последнее десятилетие сбор-похода Северного флота, который начался сегодня в Баренцевом море.

Как сообщает пресс-служба СФ, в нём примут участие ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Североморск», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», атомные и дизель- электрические подводные лодки, большие десантные корабли «Кондопога», «Георгий Победоносец», «Александр Отраковский» и другие корабли.

Будет выполнено 19 практических стрельб с применением артиллерийского, ракетного и минно-торпедного оружия. Планируется испытание новых образцов морского вооружения.

Сбор-поход состоит из различных эпизодов, в ходе которых североморцы отработают полный спектр оборонительных действий сил и войск в зоне ответственности флота: отразят массированный удар средств воздушного нападения условного противника, обеспечат противолодочную оборону, нанесут поражение корабельным группировкам и морским десантным отрядам условного противника.

Учения продлятся до конца следующей недели. Полигоны в Баренцевом море будут закрыты для гражданского судоходства и полетов авиации на период выполнения боевых упражнений.