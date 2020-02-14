Массовая гибель детенышей гренландских тюленей в Белом море может стать ужасной реальностью!

Председатель Фонда защиты китов Маргарита Митрофанова разослала в СМИ обращение к широкой общественности, а также к руководству следующих профильных ведомств и компаний: Минприроды России, Министерство транспорта России, Росатомфлот, Роскосмос, Росгидромет, ФГБУ ААНИИ.

«Угроза гибели до 150 тысяч детенышей гренландских тюленей в Белом море сохраняется.

Уважаемые коллеги, руководители и эксперты!

Сегодня ледовая обстановка в северном регионе остаётся крайне тревожной и может стать роковой для наших гренландских тюленей. Лед тает, и условий, подходящих для рождения и выхаживания детёнышей тюленей, просто нет. Их массовая гибель может стать ужасной реальностью!

Согласно многолетним наблюдениям, рождение детёнышей у гренландских тюленей обычно происходит в период с 28 февраля по 5 марта, однако ледяной покров к этому времени, вероятно, не нарастет.

Чем можно помочь тюленям в этой ситуации? Единственное, что мы можем сделать – это не допустить в сложившихся критических условиях дополнительной гибели животных по вине человека и в первую очередь в результате судоходства.

Первое необходимое действие уже предпринято: на сайте капитана порта Архангельск, в зону ответственности которого входят морские пути в горле Белого моря, опубликовано Информационное сообщение от 10.02.2020 «О предотвращении гибели гренландских тюленей в Белом море» - http://www.mapm.ru/Order/Details/29009. Все капитаны портов Западной Арктики в курсе этого решения, информация, содержащаяся в нём, будет доведена до капитанов судов, двигающихся по морским путям в Белом море.

Вторая задача – обеспечивать капитанов судов как можно более свежей и подробной информацией о размещении щенных залежек гренландских тюленей, а также своевременными рекомендациями по их обходу. Это предстоит делать в период с 25 февраля по 30 марта. Фонд Защиты Китов в настоящее время предпринимает шаги для того, чтобы привлечь внимание к проблеме, обеспечить оперативный мониторинг районов залежек и улучшить информационное обеспечение капитанов морских портов Западной Арктики.

Мы приглашаем к сотрудничеству в этом направлении заинтересованные министерства, ведомства и компании. Жизнь десятков тысяч детенышей гренландских тюленей зависит от нас!».