На мосту через Кольский залив временное отключение освещения и светофоровВремя уходит – Мише Жукову необходима наша помощь
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика14.02.20 11:00

Массовая гибель детенышей гренландских тюленей в Белом море может стать ужасной реальностью!

Председатель Фонда защиты китов Маргарита Митрофанова разослала в СМИ обращение к широкой общественности, а также к руководству следующих профильных ведомств и компаний: Минприроды России, Министерство транспорта России, Росатомфлот, Роскосмос, Росгидромет, ФГБУ ААНИИ.

«Угроза гибели до 150 тысяч детенышей гренландских тюленей в Белом море сохраняется.

Уважаемые коллеги, руководители и эксперты!

Сегодня ледовая обстановка в северном регионе остаётся крайне тревожной и может стать роковой для наших гренландских тюленей. Лед тает, и условий, подходящих для рождения и выхаживания детёнышей тюленей, просто нет. Их массовая гибель может стать ужасной реальностью!

Согласно многолетним наблюдениям, рождение детёнышей у гренландских тюленей обычно происходит в период с 28 февраля по 5 марта, однако ледяной покров к этому времени, вероятно, не нарастет.

Чем можно помочь тюленям в этой ситуации? Единственное, что мы можем сделать – это не допустить в сложившихся критических условиях дополнительной гибели животных по вине человека и в первую очередь в результате судоходства.

Первое необходимое действие уже предпринято: на сайте капитана порта Архангельск, в зону ответственности которого входят морские пути в горле Белого моря, опубликовано Информационное сообщение от 10.02.2020 «О предотвращении гибели гренландских тюленей в Белом море» - http://www.mapm.ru/Order/Details/29009. Все капитаны портов Западной Арктики в курсе этого решения, информация, содержащаяся в нём, будет доведена до капитанов судов, двигающихся по морским путям в Белом море.

Вторая задача – обеспечивать капитанов судов как можно более свежей и подробной информацией о размещении щенных залежек гренландских тюленей, а также своевременными рекомендациями по их обходу. Это предстоит делать в период с 25 февраля по 30 марта. Фонд Защиты Китов в настоящее время предпринимает шаги для того, чтобы привлечь внимание к проблеме, обеспечить оперативный мониторинг районов залежек и улучшить информационное обеспечение капитанов морских портов Западной Арктики.

Мы приглашаем к сотрудничеству в этом направлении заинтересованные министерства, ведомства и компании. Жизнь десятков тысяч детенышей гренландских тюленей зависит от нас!».

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика«Мощнейшие демотиваторы» Крайнего Севера
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Денис Клебанов займётся «точечной селекцией»
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Сергей
13.02.20 22:03
Хотелось бы увидеть будущий план застройки Больничного городка?
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Оксана Астахова – о прекрасном будущем Больничного городка и проблемах капремонта
Сергей
13.02.20 21:56
Хотелось бы узнать список домов,которые будут переселены в 2020г в связи реновацией Больничного городка в 2021году?
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Оксана Астахова – о прекрасном будущем Больничного городка и проблемах капремонта
Д.О. Вернер
13.02.20 11:42
А почему на фото одни козлы?
Комментарий к новости:Государственная поддержка агропромышленного комплекса Мурманской области в 2019 году снизилась на 10,2%
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728291
-Скоро в эфире16:10«В Мире Звезд». Документальный цикл (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиНа АЗС Мурманской области отмечен рост цен на бензин-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 41 копейку, доллар теряет почти 15 копеек-PRO ЭнергетикуПрокуратура пресекла отключение электроэнергии в Ловозерском районе-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 14 февраля-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO ЗаконыПартия пенсионеров: правительство должно нести ответственность за социальное и пенсионное обеспечение граждан
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 562 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика