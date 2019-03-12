Мастер-класс «АРкТ – территория: небанально об актерском искусстве»

13 марта в 14 часов в мультимедийном зале Мурманской областной детско-юношеской библиотеки в рамках Года театра в России будет проходить мастер-класс от актеров Арктического театра и Евгения Гомана «АРкТ – территория: небанально об актерском искусстве».

На встречу приглашаются обучающиеся 9-11 классов. Участники узнают, какой он – современный театр, познакомятся с Арктическим театром - самым молодым в Мурманске. Примут участие игре «Импровизация», где под руководством Евгения Гомана актеры поделятся своими профессиональными секретами и приёмами.

Ребятам представится возможность в неформальной обстановке задать актерам вопросы о современном театральном искусстве.