Мастер-класс по арт-терапии для северян предпенсионного возраста

В Мурманске продолжает свою работу «Городской клуб старшего поколения». Социальный проект организован для горожан от 55 лет. Он интересен тем, кто стремится к, саморазвитию, любит общаться и готов заряжаться позитивными эмоциями.

– Каждый член клуба может выбрать то направление, которое будет интересно именно ему, – рассказал депутат Совета депутатов города Мурманска Олег Ноздрачев. – Спектр мероприятий самый широкий: спорт, занятия по основам юридической и компьютерной грамотности, дизайну, литературе и многое другое.

Проект позволяет пожилым мурманчанам больше общаться, дает дополнительную возможность для самообразования, позволяет изменить свою жизнь к лучшему, но самое главное – почувствовать себя нужными и востребованными.

На настоящий момент в составе клуба уже более 400 участников. По словам председателя комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска Татьяны Печкаревой, заявления на вступления в клуб поступают каждый день.

Чтобы принять участие в программе, необходимо написать заявление, либо обратиться в отделы по социальной поддержке в Ленинском или Первомайском округе. Каждый член клуба получит именную карту, подписанную главой администрации города Мурманска Андреем Сысоевым.