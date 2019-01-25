Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству состоится в Мурманском театре кукол

27 января в 11.30 и 14.00 в Мурманском областном театре кукол перед спектаклем «Саамская сказка» педагог студии ручного творчества «ARTiшок» Александра Кряжевских проведёт для зрителей театра мастер-класс по декоративно-прикладному искусству.

В этот день юные северяне научатся работать не с чем иным, как с настоящей декоративной цветной пенкой. Из неё ребятам будет предложено сделать цветочки, которых так не хватает сейчас в нашем заснеженном морозном городе.

Цветная пенка – она же пористая резина – просто замечательное решение для рукоделия, считают мастера. Спектр её возможного применения безграничен. Популярность этого материала возросла из-за простоты и безопасности использования. Приходите в Мурманский областной театр кукол, чтобы попробовать этот необычный материал в работе.