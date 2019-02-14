Мастер-классы – на любой вкус

15 февраля в рамках работы выставки «Далекое, близкое» Мурманский областной художественный музей приглашает на мастер-класс «Пейзаж. Пастель» заслуженного художника России Виталия Николаевича Бубенцова.

Бубенцов Виталий Николаевич – живописец, график, монументалист. Член Союза художников России (1974), заслуженный художник Российской Федерации (2001), обладатель серебряной медали Академии художеств России, член международной ассоциации изобразительных искусств АИАТ ЮНЕСКО, почётный гражданин Мурманской области (2018).

Мастер-класс будет проходить в главном здании музея по адресу: ул. Коминтерна, 13.

В этот же день в концертном зале детской школы искусств № 4 города Мурманска (мкр. Росляково, ул. Советская, 4а) состоится мастер-класс кандидата искусствоведения, преподавателя хорового училища им. М.И. Глинки г. Санкт-Петербурга Надежды Дробышевской.

Надежда Дробышевская – выпускница дирижерско-хорового отделения Мурманского музыкального училища (1986г.) и Санкт-Петербургской государственной консерватории им Н.А. Римского-Корсакова, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Защитила диссертацию по теме «Специфика индивидуальной вокальной подготовки певца в профессиональном хоровом коллективе (из истории Придворной певческой капеллы)». Совмещает активную концертную, педагогическую и научную деятельность.

Мастер-класс пройдет с учащимися детских школ искусств Мурманской области по самым актуальным и насущным вопросам: «Практическая подготовка участников детского хора к сольной работе. Развитие сольных навыков у детей, поющих в хоре».

Инициатором проведения регионального мастер-класса по сольной вокальной работе с детьми и приглашающей стороной является муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детская школа искусств № 4 города Мурманска (директор Зиангирова А.А.).