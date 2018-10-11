Мастер спорта по плаванию в программе «Открытая студия» встречается с известным пловцом Андреем Сердиновым

Сегодня, 11 октября, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры на телеканал «Арктик-ТВ»!

Гостем программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» станет известный пловец Андрей Сердинов. Бронзовый призёр Олимпийских игр в Афинах, чемпион Европы и бронзовый призёр мира приехал в Мурманск на несколько дней, чтобы провести мастер-классы для заполярных детей-пловцов.

Ведущий выпуска Алексей Баринов, который, как мы выяснили только что, кандидат в мастера спорта по плаванию!

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.