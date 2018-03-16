Мастера из села Ловозеро представили Мурманскую область на выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья. Весенняя фантазия»

В Москве состоялась выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Весенняя фантазия – 2018». В выставке участвовало 768 организаций из 35 регионов России. Мурманскую область представляли мастера из села Ловозеро Анна и Милана Сапельниковы.

Анна Михайловна Сапельникова – потомственная мастерица. Она владеет разными видами саамского рукоделия: вышивка бисером, пошив изделий из оленьего меха, оленьей и рыбьей кожи, плетение из корней деревьев и из пряжи, ткачество на бердо, пошив национальных саамских костюмов. В совершенстве говорит на родным языке и пишет сказки.

Милана Николаевна Сапельникова – молодой саамский мастер, которая получила навыки саамского рукоделия от своей мамы и бабушки. Участвует в различных выставках, конференциях и фестивалях, проводит мастер-классы.

Наши земляки привезли на выставку-ярмарку в Москву сумки из оленьей и щучьей кожи, броши из корней березы, пояса из шерстяных нитей, коврики из оленьего меха, расшитые бисером головные уборы и другие изделия. Работы вызвали большой интерес у посетителей и участников выставки.

Наши мастерицы участвовали в «Городе мастеров», где все желающие могли включиться в творческий процесс и научиться премудростям народного искусства. С большим удовольствием они посетили мастер-классы мастеров других регионов России.

Выставка-ярмарка проводилась с целью поддержки и сохранения культурного наследия народов Российской Федерации, сохранения и возрождения самобытной культуры народов России, традиционных духовных ценностей.