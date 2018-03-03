Мастера-кукольники проведут Международный благотворительный арт-марафон «Весны, любви и улыбок».

6 марта в Мурманском арктическом государственном университете на базе выставочного зала «Отпечаток» пройдёт региональный фестиваль творческих работ мастеров-кукольников. Целью мероприятия является выявление и поддержка талантливых мастеров, формирование способности воспринимать и оценивать произведения разных видов искусств в культурном наследии Арктики.

В выставке примут участие школьники, студенты, преподаватели МАГУ, пенсионеры, дети и родители Межрегиональной общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы» и Автономной некоммерческой организации поддержки детей с аутизмом «Парус Доверия», мастера Междуреченского сельского дома культуры.

Откроется выставка в 12.00 в выставочном зале (ауд. 111), продолжится мероприятие концертом в актовом зале (ауд. 102), который начнется в 13.00. А с 14.00 участников ждут мастер-классы от мастеров.

Региональный фестиваль творческих работ мастеров-кукольников откроет Международный благотворительный арт-марафон «Весны, любви и улыбок».