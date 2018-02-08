Мастерская «Признание в любви» откроется в преддверии Дня святого Валентина

11 февраля в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке будет работать мастерская «Признание в любви».

Гости мастерской научаться оформлять свои признания в форме валентинок. Такими открытками-валентинками можно поздравить любимых и близких людей и ещё раз красиво напомнить о своих чувствах.

Ребята приготовят оригинальные открытки в форме сердца с сюрпризом внутри, используя бумагу и краски. Кроме того, все участники познакомятся со специальной техникой создания неоднородного фона при помощи разноцветной акварели.