Мурманская область. Арктика08.02.18 07:10
Мастерская «Признание в любви» откроется в преддверии Дня святого Валентина
11 февраля в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке будет работать мастерская «Признание в любви».
Гости мастерской научаться оформлять свои признания в форме валентинок. Такими открытками-валентинками можно поздравить любимых и близких людей и ещё раз красиво напомнить о своих чувствах.
Ребята приготовят оригинальные открытки в форме сердца с сюрпризом внутри, используя бумагу и краски. Кроме того, все участники познакомятся со специальной техникой создания неоднородного фона при помощи разноцветной акварели.
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