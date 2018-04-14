Мать подняла нож на сына, дочь которого вызвала «скорую помощь»

На пульт оперативного дежурного отдела полиции г.Оленегорска поступило сообщение о госпитализации в медучреждение из квартиры по улице Бардина 33-летнего мужчины с проникающим колото-резанным ранением.

Оперативниками было установлено, что дома за распитием спиртного мать с сыном поссорились. В ходе конфликта женщина взяла со стола кухонный нож и нанесла им удар пострадавшему в грудь. От криков проснулась несовершеннолетняя дочь потерпевшего, спящая в соседней комнате. Девочка и вызвала «скорую помощь».

Ранее не судимая подозреваемая – 57-летняя пенсионерка, - задержана и доставлена в отдел полиции.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Избрана мера пресечения – подписка о невыезде.