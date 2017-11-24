Мать поскользнулась, её маленький ребёнок попал в больницу

По факту травмирования ребёнка во время падения матери на скользкой дороге следственным управлением СК РФ по Мурманской области организовано проведение процессуальной проверки.

Предварительно установлено, что утром 18 ноября в Кировске женщина с ребёнком на руках, поскользнувшись, упала, в результате чего ребенку 2016 года рождения был причинён вред здоровью. Мать с малышом госпитализированы в медицинское учреждение города Мурманска где последнему назначено необходимое лечение.

В настоящее время следствием осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления тяжести вреда здоровью ребёнка, опрошены работники управляющей компании и жители близлежащих домов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.