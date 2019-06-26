Мать спала, а её двухлетний сын выпал из окна

25 июня в следственный отдел по городу Кандалакша Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области поступило сообщение о падении ребенка, 2017 года рождения, из окна в населенном пункте Ёнский.

Прибывшие на место происшествия следователи установили, что двухлетний мальчик в ночное время 25 июня выпал из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже. В результате падения ребёнок ударился о козырек подъезда, после чего упал на землю. По предварительной информации пострадавшим получены телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, перелома основания черепа.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, следователем произведён осмотр места происшествия, опрашиваются родители мальчика, очевидцы произошедшего. Со слов матери, ребёнок самостоятельно открыл окно, забравшись на подоконник по батарее. Она сама в это время спала.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.